Capital Grands départs : le business de la route des vacances

L’été, 70 % des Français prennent la route pour partir en vacances. Tous cherchent à réduire le budget « transport » pour profiter au maximum une fois arrivés. Mais quand on sait que les Français parcourent 650 kilomètres en moyenne l’été, le plus souvent sur l’autoroute, la facture peut vite grimper ! Entre les déjeuners, les péages, le carburant, voire les nuits d’hôtel : comment arriver à bon port sans exploser son budget ? Sur les 340 aires d’autoroutes du territoire, de nouveaux acteurs changent la donne et se lancent dans une grande bataille des prix. Burger King, Marie Blachère et même le géant Leclerc. Ils arrivent en force pour séduire les familles à l’heure du déjeuner. Quand ces enseignes débarquent, la fréquentation grimpe en flèche sur les aires, tout comme le chiffre d’affaires ! Mais sur l’autoroute, la rapidité de service est un enjeu crucial. Alors comment adaptent-elles leur modèle ? L’arrivée de ces pros de la restauration bon marché vient challenger un acteur historique : Daunat, l’inventeur du fameux sandwich triangle ! Comment cette PME française innove-t-elle pour renouveler sa gamme, sans augmenter ses prix ? Sur tout le territoire, la montée en puissance des véhicules électriques fait également le bonheur des exploitants d’aires d’autoroute. Tous ces automobilistes qui s’arrêtent pour recharger, c’est une aubaine ! Quelles stratégies sont alors déployées afin de rentabiliser ces arrêts ? Nous avons découvert que les prix des recharges peuvent aller jusqu’à tripler en fonction des fournisseurs. Qui en profite et comment les automobilistes peuvent-ils éviter ces pièges ? Une fois arrivés en vacances, n’allez pas croire que vous êtes au bout de vos peines. Alors que nous rêvons tous de délaisser notre voiture pour profiter tranquillement des paysages ou des activités, la réalité, c’est qu’il faut bien souvent reprendre le volant et s’engouffrer dans l’enfer du parking. Que l’on soit sur le littoral méditerranéen, aux abords du Mont-Saint-Michel ou au cœur de la Dordogne, se garer est souvent un calvaire qui peut coûter très cher ! Des centaines de communes voient leurs populations multipliées par deux. Leur défi : fluidifier l’accès, sans mettre en péril les commerces. Aux Goudes (Bouches-du-Rhône), au cœur des calanques marseillaises, certains restaurateurs ont décidé de privatiser des parkings publics pour accueillir leurs clients. À Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), pour limiter l’invasion de voiture, la ville a misé sur le stationnement payant en centre-ville. Et les amendes pleuvent grâce à une arme redoutable : une voiture de contrôle automatisé, aussi surnommée « la sulfateuse à PV » ! Quant au Mont-Saint-Michel, un des sites star du tourisme en France, il y a désormais des stratégies à connaître si vous ne voulez pas payer le tarif maximum. Entre les riverains qui s’énervent, les communes qui alignent à tout-va et les automobilistes qui cherchent à payer le moins cher possible, enquête sur le stationnement, un enjeu majeur pour les portefeuilles des vacanciers et le budget des mairies.