Capital Maison tout confort à petit prix : les innovations qui changent la vie !

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Diffusé le 10/05/2026

Robot-laveur : gain de temps ou perte d’argent ? Aspirer, laver, sécher et tout ça sans lever le petit doigt : et si les robots-laveurs dernière génération faisaient enfin le ménage à votre place ? Vendus entre 200 et 1 200 euros, ils vous promettent de gagner deux heures chaque semaine. Les ventes ont bondi de 28 % cette année, portés par les géants chinois Roborock et Ecovacs. Ils ont ringardisé tous leurs concurrents grâce à des performances inédites : des robots qui montent les escaliers, passent sous les meubles et sont même capables de nettoyer les coins grâce à des serpillières intelligentes. Alors que valent toutes ces innovations ? Faut-il craquer pour les dernières nouveautés ? Pas sûr ! Nous avons enquêté sur les prix et il y a des surprises. Au rayon robot, une nouveauté en pousse une autre vers la sortie, et les prix dégringolent très vite ! Alors comment profiter de ces bonnes affaires ? Quel est le juste prix de ces petits assistants très performants ? Clôtures et pergolas : profitez du jardin, pas de vos voisins ! Avoir un jardin c’est un rêve, à condition de pouvoir en profiter ! Et pour de plus en plus de Français, c’est compliqué. Vis-à-vis insupportables, nuisances sonores, moustiques, quelles sont les nouvelles solutions pour éviter que le rêve tourne au cauchemar ? C’est le nouveau marché qui s’envole chez les géants du bricolage. Nouvelles clôtures, brises-vues, claustras, comment ces produits sont-ils conçus ? Quel budget prévoir ? Quand Leroy Merlin et Castorama promettent des petits prix à condition de tout monter soi-même, les artisans ripostent avec des formules en tout inclus. Mais sont-elles vraiment plus avantageuses ? Pour s’aménager un espace tout confort en extérieur, les options ne s’arrêtent pas là. Les nouvelles pergolas vous proposent aujourd’hui plus qu’une protection contre le soleil. À côté des variantes avec ombrière, voilage ou lames bioclimatiques, les accessoires foisonnent : cloisons occultantes, coupe-vent ou anti-moustiques ! Comment est créé ce mobilier d’extérieur, censé résister aux intempéries et donner du style à cette pièce à vivre en plus ? Sur quoi se joue la bataille des prix ? Enquête sur le nouveau business de la tranquillité ! Rénover et bricoler à prix cassé : les filières secrètes des matériaux déstockés Du parquet, des WC ou des robinets à moins 80 %, c’est le crédo de nouveaux champions du déstockage. Produits de marques distributeurs, brocantes aux matériaux, ventes aux enchères, Capital a enquêté sur les secrets de ces nouvelles filières qui vous promettent de bricoler sans vous ruiner. Avec 335 magasins partout en France, Weldom est l’enseigne qui monte dans le secteur. Son arme : des produits en moyenne 25 % moins cher. Vous allez découvrir comment ce challenger tente de balayer la concurrence. À Saëns en Seine-Maritime, « Fin de chantier » mise, lui, sur la vente de matériaux déstockés. L’entreprise d’Éric Demarais s’est spécialisée depuis une dizaine d’années dans les invendus de fenêtres. Plongée dans les coulisses de cette étonnante filière. Et si vous vouliez profiter du meilleur bon plan du moment ? La solution : les ventes aux enchères lors de liquidations judiciaires de vos magasins de bricolages ou de fabricants. Mises de départ à moins 80 % pour du carrelage, des éviers ou encore des meubles de cuisine.