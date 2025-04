Capital Manger pas cher : les nouvelles stars des assiettes

Diffusé le 30/03/2025

Nouveaux concepts, nouvelles filières : le carton des discounters alimentaires Remplir son frigo pour toute la famille en dépensant seulement 30 euros par semaine ? Cela paraît fou, et pourtant de nombreuses familles parviennent à relever ce défi grâce aux discounters alimentaires. Grâce à des réductions de 20 à 70 % par rapport aux supermarchés classiques, ils sont devenus le réflexe malin de nombreuses familles pour préserver leur pouvoir d’achat. Plus de 4 300 magasins surfent sur cette tendance à petit prix et anti-gaspi. Et ils commencent à faire de l’ombre aux géants de la grande distribution. Prix Miam, Frais Malin, Gaspicasse ou Freshopp : quels sont les secrets de ces enseignes qui ouvrent partout en France ? Produits frais, grandes marques, viande et même surgelés : leurs rayons sont de mieux en mieux achalandés ! Comment arrivent-ils à mettre la main sur des lots recalés des circuits classiques à prix ultra-négociés ? Frapper vite et fort est impératif, mais il faut aussi dénicher sans cesse de nouvelles filières et de nouveaux fournisseurs. Qui arrive à tirer son épingle du jeu ? Et pour les clients, où faut-il aller pour profiter de ces bonnes affaires ? Ruée sur l’œuf : enquête sur la star anti-crise des assiettes ! Pratique, savoureux, bon marché : qui fait mieux que l’œuf ? C’était déjà un aliment de base à la table des Français mais, inflation oblige, il est devenu une star de nos assiettes grâce à ses vertus anti-crise. Il faut dire qu’à moins de 2 euros la boîte de six en moyenne, c’est la protéine idéale pour nourrir la famille. Bien moins chère que la viande ou le poisson. Résultat, jamais les Français n’en ont consommé autant : 224 œufs par an et par personne, +10 % en deux ans ! Cette demande qui explose, c’est évidemment une bonne nouvelle pour tous ceux qui en vendent… Les distributeurs doivent même gérer des risques de pénurie ! Alors comment, du côté des producteurs, certains s’organisent pour agrandir leur élevage de poules et les inciter à pondre toujours plus ? Œufs de poules élevées en plein air, au sol ou en cage, jusqu’où cela change les coûts et donc le prix final ? En coulisses, ces garanties affichées sur les étiquettes sont-elles vraiment respectées ? Et si, au fond, la meilleure alternative consistait à s’acheter ses propres poules pondeuses ? C’est la solution proposée par Poule pour Tous, avec une formule très originale. Mais ce pari est-il vraiment économique pour les familles ? Emmental : comment les industriels râpent les prix ? Qui n’en met pas dans son caddie toutes les semaines ? Alors que le rayon fromage est globalement à la peine, un produit rafle la mise : le fromage râpé ! Les ventes ont augmenté de 16 % en trois ans. Les Français en consomment près de quatre kilos par an et par personne et l’emmental reste la star incontestée ! Mais au sein du rayon, les prix peuvent varier du simple ou double. Face aux deux géants Président et Entremont, les produits des marques distributeurs s’affichent en moyenne 30 % moins chers. Comment expliquer ce grand écart ? Quels sont les secrets des produits premiers prix ? Ingrédients mystères, lait importé, additifs, nous avons enquêté sur les méthodes des industriels pour casser les prix. Pour booster ses ventes, Entremont mise sur une promesse 100 % française. Quand Président, la marque phare de Lactalis, innove pour développer sa gamme. Comment créer un râpé plus fondant ? Et quels sont les nouveaux goûts qui vont prochainement débarquer dans les rayons ?