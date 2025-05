Capital McDo, Buffalo Grill : leurs secrets pour vous régaler à moins de 10€ !

Diffusé le 02/03/2025

Buffalo Grill : les secrets de la métamorphose du roi du steak ! Avec la promesse d’une salade d’accueil gratuite, de menus à prix cassés et d'un voyage au cœur de l’Amérique, Buffalo Grill est devenu le restaurant préféré des Français avec 31 millions de repas servis chaque année. Mais aujourd’hui, l’enseigne doit revoir tous ses plans. Face à une concurrence féroce des fast-foods et une image vieillissante, Buffalo Grill vient de lancer la contre-attaque. Nouveaux établissements, carte réinventée, décors et animations toujours plus grandioses : l’enseigne, créée en 1980 par Christian Picart, met le paquet pour partir à la reconquête de ses fans. Fast-food : le match des menus à 5 euros Comment faire revenir les familles au restaurant ? Face à une baisse historique de fréquentation, McDonald's a déclenché une guerre des prix en lançant son menu à 5 euros. Une offensive suivie par tous les géants du secteur : Burger King, Quick, KFC, O'Tacos et même le nouveau venu Popeyes. Mais comment font-ils pour afficher de tels tarifs ? Et à ce prix-là, en avez-vous vraiment pour votre argent ? Capital vous révèle les coulisses de cette bataille acharnée où chaque centime compte. Vous découvrirez les stratégies insoupçonnées mises en place pour maintenir la rentabilité. Restos en promo : faites fondre votre addition ! Se faire plaisir au restaurant avec une addition qui maigrit de 20, 30, ou même 50 % ! C’est la promesse de milliers de restaurants aux quatre coins de la France. De l’adresse sympa de quartier jusqu’à la table gastronomique, ces bons plans parfois méconnus vous attendent. Alors comment les dénicher ? Si certains établissements font de telles promotions en direct, la plupart de ces réductions fourmille sur des applications devenues incontournables : The Fork (ex La Fourchette) pour réserver une table à prix cassé ou celles de livraison à domicile, Deliveroo ou Uber Eats. Enquête sur l’univers des restaurants gagnés par la valse des prix.