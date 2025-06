Capital Moustiques, mini-piscines et maillots : l’été sera chaud !

Lire la vidéo

Diffusé le 29/06/2025

Moustiques : les nouvelles armes contre l’ennemi de l’été ! Aujourd’hui, des millions de Français ne peuvent plus profiter de leurs jardins et se font piquer toutes les nuits. Alors comment lutter contre le poison de l’été ? Cette année, des produits révolutionnaires ont fait leur apparition. À commencer par des pièges anti-moustiques d’un nouveau genre. Les ventes ont explosé : plus 40 % en un an. Numéro un du secteur, l’allemand Biogents avec son best-seller vendu 180 euros : le Mosquitaire, un piège à l’allure de soucoupe volante qui diffuse une odeur similaire à celle de l’homme et qui ferait mouche pour attirer les moustiques. Des dizaines de marques se sont emparées du marché. Alors à qui pouvez-vous faire confiance ? Moins chères, d’étonnantes tapettes électriques sont devenues les nouvelles stars des ventes des magasins de bricolage. Pour moins de 15 euros elles vous garantissent de tuer un maximum d’insectes en un temps record. Acto, le leader du secteur nous a ouvert ses portes. Et si la guerre vous paraît perdue d’avance, peut être allez-vous craquer pour une moustiquaire ? Avec des premiers prix à 2 euros chez les enseignes comme GiFi, elles font un carton chaque été. Fabriquées en Chine, ces solutions low-cost tiennent-elles toutes leurs promesses ? Mini-piscine, maxi plaisir : le paradis enfin à portée de main ? Une baignade le matin avant le café ou un verre au bord de l’eau au moment de l’apéro ? Et si vos envies de piscine pouvaient enfin se réaliser sans que vos finances ne prennent l’eau ? C’est la promesse des mini-piscines. Moins de dix mètres carrés et pas besoin de permis de construire : pour 10 000 euros, il est désormais possible de faire trempette dans son jardin. Une nouvelle tendance qui explose car elle répond aux nouveaux besoins des Français. Les terrains rétrécissent, l’eau se fait plus rare aussi. Alors les professionnels se sont réinventés. Diffazur, Piscine Ibiza, WaterAir : quelles sont les nouveautés qui vous séduisent ? Vous allez découvrir des mini-piscines à débordement, des petits lagons qui font rêver les enfants et les parents et des coques aux formes originales. Qui remportera la bataille du prix ? Et côté client, comment être sûr de faire le bon choix ? Maillots de bain : adieu les complexes ! Plus que jamais, le maillot de bain c’est l’incontournable de l’été : il s’en vend près de 12 millions chaque année ! Un marché qui surfe sur l’envie de plein air et de vacances des Français. Mais avant de s’exhiber à la plage, quelle épreuve : six femmes sur dix déclarent se sentir mal à l’aise en maillot de bain, un chiffre qui grimpe à sept sur dix pour les moins de 35 ans. Un complexe partagé par les hommes : 40 % redoutent l’épreuve du maillot ! Cette gêne, les marques l’ont clairement identifiée en adaptant une partie de leur offre. Plus que le style, c’est désormais le confort et la valorisation de toutes les morphologies qui priment, aussi bien chez Decathlon que chez des fabricants plus haut de gamme ou made in France. Choix de matières, textiles innovants, coupes gainantes, cabines d’essayage flatteuses : quels sont les secrets pour créer des maillots qui vous mettent à l’aise ? De 5 euros la pièce à plus de 200, ces écarts de prix pour quelques centimètres carrés de tissu sont-ils vraiment justifiés ? Certains parient même sur un concept extrême : vous promettre le bronzage intégral au travers de votre maillot !