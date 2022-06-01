Capital Pizza, télé et maillot de foot : enquête sur les vrais gagnants de la Coupe du Monde

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Diffusé le 07/06/2026

Moins chère, plus rapide : enquête sur les nouveaux rois de la pizza C’est le repas préféré des Français et, pendant la Coupe du Monde, les ventes vont s’envoler ! Grandes chaînes, artisans ou champions de la livraison, tous les pizzaiolos sont sur le pont pour gagner le match de votre plateau télé. Et c’est à qui sera le plus rapide et le moins cher possible. Nouvelles recettes, cuisson ultra-rapide, livraison en dix minutes chrono : quelles sont les meilleures formules pour attirer les clients ? Certains font le pari de miser sur les rois de la livraison, Ubereats et Deliveroo. D’autres ouvrent de nouveaux concepts, entièrement dédiés à la livraison. Quels sont les secrets de ces petits empires locaux qui rapportent gros ? Et il y a peut-être encore plus rentable ! Des restaurants sans pizzaiolo qui proposeront pourtant des pizzas artisanales. Le secret : de nouveaux acteurs proposent des pizzas toutes prêtes, très bon marché et qu’on a plus qu’à réchauffer. Télé ou vidéoprojecteur : écran géant, prix mini, le match se joue dans votre salon ! Rien ne vaut une Coupe du Monde pour booster les ventes de télés ! Un Français sur quatre pourrait se rééquiper. Le rêve : vivre l'évènement depuis son salon devant un écran géant. Comme si vous étiez au stade ! Fabricants et distributeurs sont sur le pied de guerre. En coulisses se joue un match planétaire, qui oppose les titans coréens Samsung ou LG aux dragons chinois TCL ou Hisense. Si les uns jouent la carte innovation premium, les autres misent sur une offre d’écrans extra larges à prix mini, à partir de 400 euros. Nous avons enquêté sur les stratégies des vendeurs pour réussir leurs ventes. C’est le seul appareil où trois ventes sur quatre ont toujours lieu en magasin, alors ils sortent le grand jeu. Décor, animations, promotions… mais surtout des techniques de ventes que vous ne soupçonnez pas ! Mais face à l’offensive des télés XXL, un outsider pourrait bien chambouler le marché : le vidéoprojecteur. Oubliez les vieux appareils compliqués à installer, la nouvelle génération a de sérieux atouts. Ces petites boîtes mobiles et connectées proposeraient une qualité d’image incroyable à partir de 150 euros. Et les ventes grimpent de 30 % par an. De 10 à 160 euros : le business fou des maillots de foot 160 euros ! C’est le prix un peu fou qu’il faudra payer pour s'offrir le maillot officiel de l’Équipe de France de football. En dix ans, leur prix a doublé et les ventes aussi ! Mais face aux grands équipementiers, Kiabi, Intersport et toute la grande distribution ont une parade : proposer une panoplie de vêtements et d’accessoires sous licence officielle, mais bien moins chers. En coulisse, vous allez découvrir le rôle de ceux qui négocient les licences des marques iconiques. Qui remporte vraiment la mise ? Si le marché des maillots peut rapporter des millions, c’est aussi l’un des plus incertains qui soit. Car si l’Équipe de France était éliminée, tout pourrait s’effondrer. Dans l’ombre, un autre acteur menace : la contrefaçon. Depuis la Chine, des Français organisent l’arrivée, sur notre sol, de maillots quasi-parfaits. Capital a enquêté sur une filière insoupçonnée.