Diffusé le 13/04/2025

Drive ou livraison : le grand match des courses pratiques ! Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? Pour des millions de familles, la question revient tous les jours avec la même hantise : concilier la corvée des courses et idées recettes à trouver ! Vous simplifier la vie tant en économisant de l’argent : c’est pile la promesse de tous les géants du commerce. Formule la plus populaire : le drive. Un quart des Français est déjà conquis. Et ce circuit -en croissance de 8 % cette année - pèse 13 milliards d’euros par an. Du pionnier Chronodrive jusqu’au champion incontesté Leclerc, comment les distributeurs améliorent-ils sans cesse ce système, pour booster à la fois la rapidité et la rentabilité ? Choix, qualité, prix : est-ce toujours avantageux pour les clients ? Plus pratique encore, pourquoi ne pas se faire livrer directement à domicile ? Comment marche ce système où a priori, tout le monde est gagnant ? Quelle formule s’avère la plus avantageuse, entre courses en hyper, au drive ou livrées chez soi ? Aspirateurs-laveurs : ils dépoussièrent le marché du ménage ! Faire le ménage deux fois plus vite grâce à un aspirateur deux en un, c’est la promesse du nouveau chouchou du rayon électroménager. En un seul passage, cet appareil promet d’aspirer, nettoyer et parfois même sécher le sol. Avec des ventes en hausse de 50 % et un marché à 130 millions d’euros par an, tous les géants de l’électroménager se lancent. Star des ventes : le chinois Tineco. Il a tout misé sur des appareils ultra innovants et à prix accessible, à partir de 500 euros. En exclusivité, l’entreprise nous a ouvert les portes de ses usines à Suzhu (Chine). Face à eux, les fabricants français n’ont pas dit leur dernier mot. Rowenta, du groupe SEB, s’est lancé dans la bataille il y a moins d’un an et doit à tout prix rattraper son retard. Electro Dépôt, le leader de l’électroménager à prix discount, vient de frapper fort en lançant son tout nouveau modèle à seulement 249 euros. Mais à ce prix-là, ses aspirateurs-laveurs tiennent-ils leurs promesses ? Tout ranger au carré : qui profite de l’obsession rangement ? Le printemps arrive, et avec lui, l’envie irrépressible de faire place nette ! Désencombrer son intérieur, c’est alléger son esprit… et surtout son portefeuille ! Alors que les prix de l’immobilier atteignent des sommets, chaque centimètre carrés vaut de l’or et se doit d’être optimisé. Et rien de tel pour y parvenir que de s’équiper de boîtes et articles en tous genres. Derrière cette frénésie de rangement, un business bien rodé s’organise. Marketing malin, inventions ingénieuses et services hors de prix : bienvenue dans l’univers fascinant du rangement où chaque espace compte et se monnaye !