Capital Repas de fête : épatez la galerie à petit prix !

Diffusé le 15/12/2024

Leclerc / Auchan / Picard : la grande bataille des menus de Noël ! Une cassolette de Saint-Jacques et homard, suivie d’un chapon sauce foie gras et son écrasé de pommes de terre à la truffe, puis d’une bûche glacée aux trois chocolats : servir un tel menu de prestige à la table des fêtes, voilà de quoi s’assurer le succès en épatant tous les convives ! Et pour s’offrir un tel festin, nul besoin de cuisiner comme un chef, ni de se ruiner chez un traiteur : avec un budget entre 10 et 20 euros par personne, vous pouvez désormais régaler tous vos invités sans lever le petit doigt. C’est en tout cas la promesse des enseignes de la grande distribution ! Enquête sur ces menus de fête à prix cassés ! Chocolats de Noël : comment croquer sans se ruiner ? Une pyramide de « Ferrero Rocher », une boîte de « Champs-Élysées » ou des Lindors : les chocolats font partie des incontournables des tables de Noël. Mais cette année, avec l’envolée spectaculaire des prix du cacao, +300 % en un an, tous les géants du secteur vont devoir se battre pour rester compétitif. Pour eux, l’enjeu est énorme. Les poids lourds comme Ferrero, Lindt ou Jeff de Bruges réalisent 20 % de leur chiffre d’affaires annuel sur la période de Noël. Alors comment vont-ils s’y prendre pour continuer à vendre leurs chocolats à prix abordable ? Capital a enquêté sur les secrets des industriels. Foir'Fouille ou Centrakor : quand le Père Noël joue au discounter ! Chaque année, nous rêvons tous d’une belle décoration pour illuminer nos foyers lors des fêtes de fin d’année. Mais avec un budget moyen de trente euros pour décorer sa maison, les Français sont en quête des meilleures affaires ! Les professionnels, eux, réalisent jusqu’à 60 % de leur chiffre d’affaires en novembre et décembre. Alors chacun a ses astuces pour séduire les consommateurs. Chez le géant la Foir’Fouille, on a tout misé sur les petits prix et une nouvelle tendance qui fait fureur : le lutin farceur ! Son rival, Centrakor, a privilégié la tendance du « Do It Yourself ». Faire sa déco soi-même, cela serait tendance et économique... Découvrez les coulisses des marchands de décoration et apprendrez à décrypter leurs méthodes pour faire de Noël un énorme succès commercial !