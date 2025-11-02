Capital Seb, Noz, Cdiscount : équipez-vous dernier cri, à petit prix !

Lire la vidéo

Diffusé le 02/11/2025

Noz : le roi du déstockage veut équiper toute votre maison ! Et si c’était le meilleur plan pour décorer sa maison à prix cassé ? Noz, le champion français du déstockage, s’est fait une spécialité d’acheter les stocks de toutes les grandes enseignes en difficulté. Après Habitat et Made.Com, désormais c’est Casa qui arrive dans leurs magasins : 6,5 millions d’articles bradés à moins 60 % ! Et la fréquentation décolle ! Franchir la porte d’un de leurs 343 magasins, c’est comme entrer dans une caverne d’Ali Baba. On ne sait jamais ce qu’on va y trouver. Mais on est sûr de tomber sur des articles de moins 30 à moins 80 % ! Enquête sur ce réseau, né en France, en Mayenne, qui ne cesse de grandir avec 800 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, une croissance de 11 %. Quels sont les secrets de cet empire pour rafler ces lots en quantités monstres ? Comment leur armée d’acheteurs et de négociateurs flaire-t-elle les bons coups et réussit à décrocher de tels prix ? Noz peut-elle devenir une enseigne de référence pour équiper votre maison à prix bradés ? La revanche des robots de cuisine En quelques années à peine, le Airfryer a mis tous ses concurrents au tapis ! Mais au rayon cuisine, la riposte s’organise. Performances inégalées, commandes vocales, recettes innovantes : Capital a enquêté sur la revanche des robots multicuiseurs. Leader du marché, le français Moulinex vient de dégainer sa nouvelle arme : le Cookeo Infinity. La nouveauté : une cuisson révolutionnaire avec son Airfryer intégré. Mais que vaut cet appareil d’un nouveau genre ? Dans son usine à Lyon (Rhône), vous allez découvrir comment Seb organise la résistance face à son ennemi juré Ninja, le roi américain du Airfryer. Dans cette course à l’innovation, des dizaines de marques tentent de grappiller des parts de marché, à l’image de l’Australien Sage. Déjà réputé pour ses machines à café, il vient de se lancer à l’assaut du marché français avec un appareil à moins de 200 euros. Sa promesse : cuire tous vos plats en moins de 20 minutes. Pari tenu ? Nous l’avons fait tester par des chefs cuisiniers. Et si vous n’avez pas les moyens de vous offrir ces bijoux de technologie, le marché du reconditionné est en pleine ébullition. À Nantes (Loire-Atlantique), Reficio, le champion de l’électroménager de seconde main, est bien décidé à frapper fort avec des appareils 30 % moins chers que les neufs. Exclusivités et petit prix : comment Cdiscount rivalise avec Amazon Apple, Nintendo, Ninja : et si les meilleurs deals se trouvaient désormais sur Cdiscount ? Pour rivaliser avec Amazon, le géant français du e-commerce a revu toute sa stratégie. Des produits ultra-désirables à prix choc, des nouveautés en exclusivité : comment Cdiscount s’offre-t-il les grandes marques à petit prix ? C’est devenu le pilier de la stratégie de Thomas Métivier, son patron. Côté logistique, il a décidé de faire la chasse aux économies avec un crédo : l’optimisation à l’extrême. À Cestas (Gironde), dans son entrepôt automatisé de 96 000 m², des milliers de produits sont expédiés chaque jour avec une promesse folle : être livré le jour-même, y compris dans les endroits les plus incongrus… par exemple, au wagon-bar des TGV ! Pour les meubles, Cdiscount fait le pari osé du made in France. Objectif : vendre des produits à la fois durables et à des prix accessibles grâce aux 10 000 marchands de sa marketplace. Livraison express, offres exclusives et prix choc : plongée dans les secrets du géant français du e-commerce.