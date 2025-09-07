Capital Spéciale rentrée : jusqu’où iront les nouveaux casseurs de prix ?

Diffusé le 07/09/2025

Leclerc, Carrefour, Lidl : quelle carte fidélité vaut de l’or ? Votre AirFryer à moitié prix, 20 % d’économies sur vos fruits et légumes, des cagnottes mirobolantes : gonfler votre pouvoir d’achat, c’est la grande promesse des cartes de fidélité. Alors que les clients n’ont jamais été aussi volatiles, Leclerc, Carrefour ou Lidl dépensent désormais des fortunes : cinq milliards d’euros par an, pour vous faire revenir encore et encore. Mais quel programme est le plus séduisant ? Et qui y gagne le plus : le client ou l’enseigne ? Fort de ses quinze millions d’abonnés, Leclerc est le grand champion. Car il a compris avant tout le monde qu’un client fidèle c’est avant tout un client qui consomme plus : en moyenne + 50 %. Alors comment l’enseigne récupère-t-elle l’argent qu’elle nous offre ? Face au leader, Carrefour a refondu son programme : réduction spéciale sur les marques distributeurs et surtout des promotions bien plus ciblées que vous ne l’imaginiez. Vous allez découvrir que nous ne sommes pas tous égaux face aux promos ! Et si l’infidélité était finalement le meilleur moyen de booster votre pouvoir d’achat ? Depuis Bordeaux, l’entreprise Fidme a réalisé un petit exploit : fusionner vos cartes pour vous proposer des promos géolocalisées ! Normal et B&M : les nouveaux rois du propre pas cher ! Pourquoi payer sa lessive 8 euros quand on peut s’offrir le même baril pour 3 euros seulement ? Shampoing, lessive, produits d’entretiens : sur ce marché qui pèse près de deux milliards d’euros par an, les champions du discount Action, Normal et B&M partent à l’assaut de la grande distribution. Alors que plus d’un Français sur deux limite ses achats de produit d’hygiène faute de budget, la chasse aux bonnes affaires est un sport national ! Chez B&M, la lessive et les gels douche sont des produits d’appel. Comment l’enseigne, qui a déjà ouvert cent-trente-cinq magasins en France, arrive-t-elle a dénicher des lots de grandes marques à prix cassés ? Face à eux, Normal, le géant Danois, mise sur une petite révolution au rayon droguerie : des nouveautés chaque semaine et des produits tendance à tout petit prix. Où trouvent-ils leurs futurs best-sellers ? Dans les Bouches-du-Rhône, une étonnante entreprise familiale s’est fait une spécialité de récupérer les fonds de cuves des géants de la lessive pour revendre la marchandise à prix cassé. Qui sont ces nouvelles fées du logis qui arrivent à rincer toujours plus les prix ? Mais les produits que vous achetez sont-ils toujours les mêmes ? Electro Dépôt / MDA : le match de l’électroménager discount Des lave-linges, des TV ou un Airfryer à prix cassés : à la rentrée, qui ne cherche pas à décrocher les meilleures affaires pour s’équiper ? Deux nouveaux géants s’affrontent sur ce créneau : Electro Dépôt et MDA. Et chacun a sa méthode ! Electro Dépôt est désormais un réseau puissant de plus de cent magasins avec des marques distributeurs à prix bas toute l’année. Sur quels produits misent-ils pour réussir leur rentrée ? MDA fait le pari inverse. Dans leur réseau de cent-quatre-vingts magasins, ils proposent surtout des grandes marques mais avec des opérations promo coup de poing. Comment négocient-ils les prix au plus bas ? Face aux prix monstres des discounters, les grandes enseignes ont elles aussi lancé leur riposte : des appareils quasi neufs à -30 % toute l’année, voilà l’offre alléchante du reconditionné. Comment Fnac-Darty réussit à mettre la main sur ces produits de seconde vie ? Et est-ce un si bon plan qu’il y paraît ?