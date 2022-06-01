Capital Vacances de rêve à prix cassés : c’est encore possible !

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Diffusé le 19/04/2026

Des vacances « No Limit » : la République dominicaine réinvente le « All Inclusive » Vous connaissiez le « All Inclusive », préparez-vous à découvrir sa version augmentée : le « No Limit ». Pour 1 000 euros, vol et hébergement inclus, la République dominicaine lance de nouvelles offres pour draguer toujours plus de Français. L’objectif : rester une destination imbattable tant sur le prix que sur l’offre XXL proposée sur place. Restaurants, bars, activités, comment cette petite île des Caraïbes repousse les limites des vacances de rêve en famille ? Et quels sont les hôtels dernière génération qui vous en donnent plus pour moins cher ? Si cette destination déroule le tapis rouge aux Français, cela ne doit rien au hasard ! Séjours prolongés, faible taux d’annulation, nous sommes les clients idéals du « All Inclusive ». Alors comment en profiter au meilleur prix ? À quel moment faut-il partir ? Enquête sur le nouveau paradis des vacances en familles. Salles de jeux XXL : enquête sur les nouveaux temples du loisir C’est la nouvelle sortie préférée des familles. Des complexes XXL qui réunissent les activités les plus populaires du moment : karting, bowling, trampoline, jeux d’arcades et quizz rooms. Au même endroit, que l’on ait 6 ou 60 ans, il y a de quoi s’amuser sans voir le temps passer. Ces salles de jeux géantes, il y en a déjà 500 en France et de nouvelles ouvrent tous les mois. À leur tête, des entrepreneurs prêts à mettre une fortune sur la table, jusqu’à 6 millions d’euros d’investissements. Comment arrivent-ils à rentabiliser ces énormes structures ? Le secret : chaque mètre carré vaut de l’or ! Et tout y est pensé pour vous faire dépenser. Quelles activités rapportent le plus ? Quelles nouveautés sont capables de déplacer les foules ? Enquête sur les nouveaux rois du loisirs indoor. Harry Potter, Naruto, Indiana Jones : un week-end magique à petit prix ! Un week-end avec vos héros préférés pour le prix d’un Airbnb : c’est la nouvelle formule gagnante des week-ends en famille ! Une nuit au château breton d’Harry Potter ou une soirée dans une hutte version Hobbit, les hébergements à thèmes se multiplient. Et ils sont pleins des mois à l’avance ! La clé du succès : un tarif abordable autour de 100 euros la nuit et une ambiance immersive unique… bien loin des Airbnb traditionnels. Indiana Jones, Peaky Blinders ou Marvel, l’imagination de certains professionnels est sans limite. Alors quel héros faut-il cibler pour faire le plein ? Bienvenue dans l’univers de la débrouille et du système D. L’enjeu : s’inspirer d’un univers pour faire rêver, mais sans payer les droits pour l’exploiter ! Le parc Spirou (Vaucluse) fait le pari inverse : il a dépensé une fortune pour s’offrir un tout nouvel univers Naruto, un manga japonais aux milliers de fans en France. Les Japonais vont venir sur place pour tout contrôler ! Alors l’investissement sera-t-il payant ?