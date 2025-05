Capital Vacances pas chères : les secrets de la guerre des prix

Hôtels, trains, parcs d'attractions : comment déjouer la valse infernale des prix ? Un billet de train affiché à 100 euros qui passe à 150 euros quelques instants plus tard, ou au contraire à 75 euros ! Le yoyo des prix, c’est devenu la norme et nous en faisons les frais ! Pour l’avion et l’hôtel, on ne le découvre pas. Mais savez-vous que même pour une entrée à Disney, les prix peuvent varier ? À écouter la SNCF, il faudrait réserver tôt pour avoir les prix bas. Mais en épluchant les tarifs, nous avons découvert des situations ubuesques : parfois, il est moins cher de réserver un trajet plus long que celui que vous empruntez réellement. Exemple : 122 euros pour un Paris-Strasbourg, contre 68 euros pour un Paris-Mannheim (Allemagne), qui passe pourtant par Strasbourg. Sur Booking ou Airbnb, des outils de plus en plus sophistiqués permettent aux hôteliers de gonfler les prix pour maximiser leurs revenus. Il y a des facteurs incontournables : la météo ou un concert ultra prisé. Mais saviez-vous qu’en fonction de l’appareil via lequel vous réservez, les prix varient aussi et pas qu’un peu… de plus ou moins 30 % ! Quelles sont les règles pour se débrouiller et payer le moins cher possible ? Ruée vers la campagne : Airbnb à l’assaut des maisons d’hôte ! Un petit chalet à la ferme, un gîte au bord d’une rivière : en cinq ans, les réservations de location à la campagne ont doublé ! Sur ce nouveau marché qui explose, qui propose les meilleurs tarifs et les meilleures garanties ? Airbnb est déterminé à faire main-basse sur nos campagnes, mais sur son chemin, il y a un concurrent de poids : Gîtes de France ! Avec un prix moyen de 34 euros par nuit et par personne, et 55 000 hébergements, les bons vieux gîtes ont des arguments. Comment cherchent-ils à séduire de nouveaux propriétaires ? Quels sont leurs outils pour garantir un maximum de rentabilité aux particuliers ? À Chinon (Indre-et-Loire), de nombreux propriétaires d’Airbnb profitent à fond de l’engouement pour la campagne. Peut-être un peu trop ? La zone est envahie par les meublés touristiques ! Si cela fait les affaires de nouveaux concierges comme Marion, une ancienne coiffeuse, quid des particuliers qui veulent louer à l’année et des nuisances ? Au cœur de ces petits villages, la guerre entre pro et anti-Airbnb est déclarée. Dubaï : des vacances de pacha pas chères ! Et si c’était la surprise de l’année pour les familles en quête de soleil et de dépaysement, le tout en sécurité et sans se ruiner ? Dubaï (Émirats arabes unis) vient de faire son entrée dans le top 10 des destinations préférées des Français. Plus 10 % de croissance en un an, grâce à des hôtels spectaculaires et des activités grandioses ! À seulement six heures de vol de la France, de plus en plus de familles font le choix de ces vacances qui en mettent plein les yeux. Fram, le voyagiste préféré des Français, vient d’inaugurer un immense club. Tarif : moins de 1 000 euros la semaine par personne, vol inclus. En ville, des familles peuvent louer des appartements de 100m² pour 800 euros la semaine, avec accès à une piscine sur le toit et salle de sport. Pour profiter de tous les grands hôtels sans se ruiner, il y a une formule à connaître : le « day pass ». Moyennant 50 euros, on peut passer la journée au bord d’une piscine de rêve avec service cinq étoiles ! Question loisirs, c’est le règne de la démesure. Tout est toujours plus grand, plus neuf, plus fort… et désormais les parcs d’attractions adaptent leurs offres aux familles !