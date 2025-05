Caroline Vigneaux : faut-il toujours dire la vérité aux enfants ? Caroline Vigneaux : faut-il toujours dire la vérité aux enfants ?

Diffusé le 01/02/2025

Caroline Vigneaux se demande si elle doit toujours dire la vérité aux enfants. Particulièrement aux siens : doit-elle leur avouer qu’elle a un petit peu oublié leur anniversaire ? Que Maman ne va pas « travailler » ce soir mais s’amuser avec ses potes (et picoler aussi !) ? Ou encore que dans la vie on n’accomplit pas toujours tous les rêves qu’on veut ? Heureusement, elle peut compter sur le témoignage et l’aide de nombreux humoristes qui lui feront part de leur propre expérience avec leurs enfants, ou avec les enfants qu’ils ont été ! Avec Les Bodin's, Anne Roumanoff, Philippe Lellouche, Florent Peyre, Antonia de Rendinger, Roman Doduik, Viktor Vincent, Les Frères Taloche, Anne Cahen et Laetitia Mampaka.