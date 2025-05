Cashmere mafia S1 E2 - La revanche des amantes

Diffusé le 06/06/2013

Juliet et Davis consultent un conseiller conjugal pour régler l'infidélité de ce dernier. Malgré une charmante rencontre, Caitlin retombe sous le charme de son ex. Zoé culpabilise de ne pas consacrer assez de temps à ses enfants et Mia craint que ses absences répétées auprès de son fiancé ne lui soient préjudiciables.