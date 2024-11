Cassandre S1 E1 - Le saut de l’ange

Diffusé le 09/10/2015

Habituée à son quotidien de commissaire de police au 36 quai des Orfèvres à Paris, Florence Cassandre prend ses nouvelles fonctions à Annecy pour se rapprocher de son fils. Elle doit s'adapter à une équipe qui ne l'attend pas, à un monde où les voisins se connaissent depuis plusieurs générations et où les nuits à la campagne sont silencieuses. Pourtant, les crimes de sang qui se commettent à Annecy et sa région n'en sont pas moins intrigants et complexes...