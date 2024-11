Cassandre S1 E2 - L’école est finie

Diffusé le 28/05/2016

Une éducatrice œuvrant dans un lycée pour adolescents délinquants est sauvagement assassinée chez elle. L’affaire fait grand bruit et ravive la polémique sur l’existence de cet établissement, compliquant le travail de la commissaire Cassandre et son équipe. Défendant les institutions, la procureure Evelyne Roche fait tout pour que le lycée ne soit pas mis en cause, mais les éléments de l'enquête ne cessent d'y converger…