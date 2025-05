Cassandre S4 E4 - Pain béni

Diffusé le 20/03/2020

Un boulanger est retrouvé mort, tué d'un coup de couteau au thorax, et son cadavre jeté au fond du puits d'un monastère. La victime y livrait régulièrement du pain. Le père Gabriel doit faire bonne figure et laisser Cassandre et Roche se fondre parmi les moines et les retraitants pour les besoins de l'enquête…