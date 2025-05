Cassandre S2 E1 - Retour de flamme

Diffusé le 23/09/2017

Un meurtre spectaculaire a eu lieu dans un château en cours de restauration à Annecy-le-Vieux : le maire du village a jailli telle une torche humaine et s’est écrasé dans le vide. Cassandre et son équipe doivent comprendre qui en voulait à cet élu aimé de tous. Des délinquants effectuaient leurs travaux d'intérêt général sur le chantier. À moins que ce ne soit une affaire de mœurs. Il y a aussi Guillaume « le miraculé », un enfant disparu en 2004 avant de réapparaître 10 ans plus tard.