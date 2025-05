Cassandre S2 E3 - À contre-courant

Diffusé le 14/10/2017

Une évasion spectaculaire a eu lieu lors d'un transfert de la prison au palais de justice. Cassandre est sur le pied de guerre car deux codétenues armées, Inès et Adèle, sont dans la nature. L'inspecteur Marchand est sous le choc puisque l'une d'elles a tiré à bout portant sur son collègue et ami, Marco Delgal, qui est entre la vie et la mort. La commissaire cherche à savoir si les fugitives ont bénéficié d'une complicité. Cassandre et son équipe n'ont pas de temps à perdre car les premières heures sont cruciales.