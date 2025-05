Cassandre S3 E3 - Sans condition

Diffusé le 04/01/2019

L'un de ses douaniers de Philippe Cassandre vient d'être retrouvé mort dans un camion de contrebande intercepté par les forces de l'ordre. C'est face à son ex-mari - sous le choc - que Florence Cassandre commence son enquête. Elle s'intéresse au parcours de la victime, Thomas Vanier, arrivé aux douanes depuis un an et de retour à Annecy après vingt ans d'absence. Son ex-femme Sophie et ses deux filles y vivent toujours.