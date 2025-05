Cassandre S3 E4 - Le loup gris

Diffusé le 15/02/2019

En pleine forêt, dans les Alpes, un chasseur s'approche d'un grand loup sans faire de bruit. Un coup retentit et le chasseur s'écroule. L'affaire s'annonce délicate : la victime, Antoine Richeux, est un héros de guerre du Mali qui a reçu la médaille militaire. Cassandre et son équipe doivent découvrir qui en voulait à Richeux, et sont intrigués par Émilie Berthier, qui mène une lutte acharnée pour la défense des loups…