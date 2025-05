Cassandre S5 E3 - Les compagnons

Diffusé le 07/05/2021

Chloé Legrand, 35 ans, directrice d’un centre d'hébergement et de travail, a été retrouvée morte, tuée avec une barre de fer. Connue pour son autorité, Chloé était autant respectée que détestée. Cela fait pas mal de suspects potentiels pour Cassandre et Roche, qui interrogent les collègues de la victime et les bénévoles du centre.