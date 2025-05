Cassandre S4 E1 - Une vie meilleure

Diffusé le 05/12/2019

En pleine plaidoirie, Evelyne Roche est interrompue par un forcené bardé d'une ceinture d'explosifs, qui prend le tribunal en otage. L'individu réclame justice pour sa fille Irina. Une course contre la montre s’engage pour Cassandre et son équipe qui ont douze heures pour faire la lumière sur la mort d'Irina, sans quoi l’homme se fera sauter. Entre Pascal Roche, prêt à tout pour sauver sa mère, et un homme lui aussi prêt à tout en mémoire de sa fille, Cassandre est sur le pied de guerre...