Cauchemar à l'hôtel L'Applegate River Lodge

Lire la vidéo

Diffusé le 10/09/2014

« L'Applegate River Lodge », dans l'Oregon, est un chalet niché au cœur de vignobles luxuriants et de rivières féériques. Les gérants, Joanna et Richard Davis, ont construit l'hôtel il y a 22 ans. Depuis, le couple a divorcé. Richard est un hippie qui vit dans une cabane près du bâtiment principal et la gestion de l'hôtel repose entièrement sur les épaules de Joanna. Leurs deux fils, Duke et Dusty, passent leur temps à se disputer et refusent de travailler ensemble. L'hôtel est dans un état lamentable : Il n'y a aucun meuble dans le hall, les chambres sont dégoûtantes et la nourriture est immonde. Si Gordon n'arrive pas à faire travailler ensemble tous les membres de la famille, le « River Lodge » est condamné…