Cauchemar à l'hôtel L'Historic Calumet Inn

Diffusé le 03/11/2014

Gordon Ramsay se rend à Pipestone, dans le Minnesota, pour sauver le « Calumet Inn ». Bâti en 1887, en référence à la pipe que les indiens fumaient pour faire la paix, cet établissement est tenu par deux sœurs : Rina et Vanda Smrkovski. 9 mois auparavant, Jim, leur père, leur a acheté cet établissement mais les deux nouvelles propriétaires n'ont pas la moindre idée de la façon dont on dirige un hôtel convenablement. Le mécontentement des clients et du personnel est unanime. La famille doit prendre une décision cruciale : fermer l'établissement, le vendre, ou le confier à un directeur digne de ce nom.