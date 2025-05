Cauchemar à l'hôtel L'Hôtel Chester

Lire la vidéo

Diffusé le 17/09/2014

Gordon se rend dans le Mississipi pour tenter de sauver l'hôtel « Chester ». David et Sukie Mollendor ont acheté cet établissement en 2000. À son ouverture, cet hôtel de 36 chambres situé en plein cœur de la ville universitaire de Starkville, faisait le plein. Mais à la suite d'un grave accident de la route, la vie du couple a basculé. David est resté alité pendant six mois. Depuis ce drame, l'hôtel est dans la spirale de l'échec. Sukie a pris la cuisine en charge mais elle n'est pas du tout qualifiée. Les chambres sont vieillottes et Gordon n'apprécie pas du tout les sushis à la fraise ! L'hôtel et le restaurant sont vides pratiquement tous les soirs. Si Gordon n'aide pas ce couple au bord du gouffre, David et Sukie seront bientôt à la rue…