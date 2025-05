Cauchemar à l'hôtel Le Curtis House Inn

Lire la vidéo

Diffusé le 20/10/2014

Gordon Ramsay se rend à Woodbury, une petite ville du Connecticut, pour tenter de sauver le « Curtis House Inn », le plus vieil hôtel de la région. Ouvert en 1736, cet établissement de 16 chambres est tenu par la famille Hardisty depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, ce petit hôtel de campagne autrefois florissant est en pleine déroute. Chris et sa sœur T.J. sont à la barre. Leur père, récemment décédé, était persuadé qu'ils pourraient prendre la relève mais le succès n'est pas au rendez-vous et les propriétaires ne s'adressent pas la parole. Entre leurs disputes continuelles et leur gestion catastrophique de l'hôtel, le personnel vit un enfer. Si les choses ne changent pas rapidement, il ne restera plus rien de l'héritage familial…