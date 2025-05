Cauchemar à l'hôtel Le Four Seasons Inn

Diffusé le 24/09/2014

Gordon pensait vivre une semaine enchanteresse au « Four Seasons Inn », au cœur des collines verdoyantes du Vermont. Mais il va se retrouver en plein cauchemar ! Sandy McDougall, un ancien ouvrier du bâtiment, a réalisé son rêve en achetant cet établissement avec chenil adjacent. Mais ce petit coin de paradis est devenu un enfer. Les 14 chambres sont presque toujours vides et les pertes financières sont colossales. L'hôtel survit grâce à une équipe squelettique hébergée gracieusement, mais non payée. Les clients se plaignent de voir des poils de chien partout et le restaurant n'est pas à la hauteur. Cet hôtel a été négligé trop longtemps. Il est temps que Gordon lui donne un petit coup de frais !