Cauchemar à l'hôtel Juniper Hill Inn (1/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 22/06/2021

Gordon Ramsay tente de sauver le Juniper Hill, une demeure historique située dans un village pittoresque du Vermont. Cette luxueuse résidence de 28 chambres est à la dérive. Les propriétaires ont dépensé une fortune pour en faire un musée d'art. Robert Dean II et son compagnon, Ari Nikki, mènent la vie de château, snobent la population locale et traitent les employés avec un royal mépris. Le manque de communication est criant et le personnel est toujours payé en retard. Sans l'aide de Gordon, le Juniper Hill est condamné...