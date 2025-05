Cauchemar à l'hôtel Le Lake View Hotel

Diffusé le 27/07/2016

Gordon se rend à Chelan dans l'État de Washington pour tenter de sauver le « Lake View Hotel ». Les propriétaires, Brent et Afni Macdonald, sont aux commandes de l'établissement depuis plus de 15 ans mais aujourd'hui, ils perdent près de 30 000 dollars par mois et ont une mauvaise réputation. L'hôtel est infesté de poussière et le restaurant ne sert que des plats congelés. Brent et Afni sont-ils prêts à quitter leurs vieilles habitudes ?