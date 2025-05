Cauchemar à l'hôtel Le Meson de Mesilla

Diffusé le 27/08/2014

Gordon se rend au « Meson de Mesilla », un petit hôtel de 14 chambres situé à Las Cruces, au Nouveau-Mexique. La propriétaire, Cali Szczawinski, a acheté cet ancien Bed and Breakfast en 2006 et l'a entièrement rénové. Elle aime le beige donc toutes les chambres sont beiges ! Au lieu de trouver une oasis de bien-être, les rares clients qui s'aventurent dans cet hôtel vont de mauvaises surprises en mauvaises surprises. Le pire, c'est que Cali se prend pour une diva. Elle a essayé de percer dans la chanson, mais sa carrière n'a jamais décollé. Alors elle s'est offert un hôtel ! La gestion est catastrophique et le carnet de réservation est vide. Si les choses ne changent pas, Cali devra mettre la clé sous la porte…