Cauchemar à l'hôtel Le Monticello Hotel

Diffusé le 03/09/2014

Gordon est à Longview, dans l'État de Washington, pour tenter de sauver le « Monticello Hotel ». Phillip Lovingfoss a hérité de ce joyau suite au décès de son épouse. Depuis, il vit dans le luxe avec sa nouvelle compagne, Ginger. Malgré l'opulence du propriétaire, l'établissement est quasiment laissé à l'abandon et le personnel est sous-payé. Dans ce magnifique hôtel historique, la plupart des chambres servent de débarras et les clients logent dans l'aile nord, un vieux motel sans aucun charme. Quant au restaurant, il est loin d'être à la hauteur avec ses crevettes surgelées et ses raviolis en sachets. Les problèmes s'accumulent et Phillip refuse d'admettre qu'il est alcoolique. Gordon réussira-t-il à l'aider ?