Cauchemar à l'hôtel Le Murphys Hotel

Diffusé le 06/10/2014

Dans le Nord de la Californie, près de Sacramento, un hôtel vieux de deux siècles risque de disparaître. Le « Murphys » fait partie des sites historiques classés des États-Unis car plusieurs présidents y ont séjourné. Brian, Kevin et Joel, trois amis de longue date, ont racheté l'établissement mais les jeunes propriétaires se comportent comme des étudiants. Ils passent leur temps à s'amuser, au détriment de l'hôtel et de la clientèle. Il n'y a aucun leader et le personnel ne sait pas vers qui se tourner. Si Gordon n'intervient pas, le bâtiment historique le plus important de la ville risque d'être ruiné par une bande de fêtards…