Cauchemar à l'hôtel Le Vienna Restaurant & Historic Inn

Lire la vidéo

Diffusé le 20/07/2016

Gordon est à Southbridge dans le Massachusetts pour tenter de sauver le « Vienna Restaurant & Historic Inn », un hôtel-restaurant acheté en 2000 par Jonathan et Lisa. Jonathan s'occupe de la cuisine pendant que Lisa gère l'hôtel. Gordon découvre une décoration vieillotte, la cuisine est affligeante et l'établissement manque d'hygiène. De plus, les employés ne sont pas payés en temps et en heure, et l'établissement a mauvaise réputation. Jonathan et Lisa arriveront-ils à perdre leurs vieilles habitudes pour sauver le « Vienna Restaurant & Historic Inn » ?