Cauchemar à l'hôtel River Rock Inn

Diffusé le 23/02/2013

Le chef Ken Pisciotta a réalisé son rêve en achetant l'auberge River Rock, à deux heures à peine de Manhattan. Mais le propriétaire ignore tout de la gestion d'un hôtel. Les rares clients sont déçus : le lieu est peu accueillant et la décoration est vieillissante. Au bord de la faillite, Ken a dû quitter sa maison et s'installer sur place. Plus l'hôtel décline, plus le patron devient tyrannique. La plupart des employés menacent de démissionner. Gordon va découvrir une auberge croulante, peuplée de cafards. Un sérieux nettoyage s'impose !