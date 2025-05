Cauchemar à l'hôtel L'Angler's Lodge

Lire la vidéo

Diffusé le 06/07/2016

Gordon est à Island Park dans l'Idaho. Dave et Dede dirigent le « Angler's Lodge », un hôtel-restaurant familial. C'est Dave qui a tout construit de ses mains. À ses débuts, l'établissement a rencontré un réel succès. Mais la famille a été confrontée à une tragédie, la perte de leur enfant, et depuis ce drame, l'hôtel-restaurant est dans la spirale de l'échec. Zach, le fils de Dave et Dede, a été nommé directeur du restaurant mais il est démotivé et Gina, la chef, n'est pas à la hauteur. La nourriture est infecte et les chambres sont sales. Gordon est le dernier espoir pour aider le « Angler's Lodge » à reprendre pied.