Cauchemar à l'hôtel Le Brick Hotel

Diffusé le 03/08/2016

Gordon se rend à Newtown, en Pennsylvanie, pour sauver le « Brick Hotel ». Verindar Kaur et son fils CJ ont racheté l'établissement en 2006, pensant faire un bon investissement. Mais n'ayant aucune connaissance en hôtellerie, tout s'est très vite dégradé… Verindar veut tout contrôler et ne respecte pas ses employés. Les chambres sont pleines de poussières et de moisissures. Quant à la nourriture, elle est tout simplement infecte. S'ils n'arrivent pas à redresser la barre, Verindar et CJ vont devoir se résoudre à vendre le « Brick Hotel ».