Cauchemar en cuisine : 24h en enfer Le Boardwalk 11

Diffusé le 17/07/2019

Gordon Ramsay et son équipe tentent de réorganiser le restaurant « Boardwalk 11 », un bar-brasserie-karaoké situé à Los Angeles dans le quartier de Palm. Le restaurant survit grâce au karaoké qui est plus attrayant et attire la clientèle.