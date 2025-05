Cauchemar en cuisine US Amour et spaghettis

Diffusé le 28/02/2012

À Great Neck, une petite ville de l'État de New York, le « Trobiano » survit tant bien que mal. Anthony Trobiano est au bord de la faillite et les parents de sa petite amie Tiffany ont investi toutes leurs économies dans le restaurant. Gordon Ramsay se trouve confronté au chef le plus arrogant de Long Island ! Le « Trobiano » est vide mais Anthony est persuadé de ne jamais faire d'erreurs. Le diagnostic de Gordon est sans appel : les portions sont trop grosses, la nourriture est infecte et le pire est à venir avec l'inspection de la cuisine...