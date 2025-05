Cauchemar en cuisine US Classic American

Diffusé le 22/04/2012

Gordon Ramsay se rend dans l'État de New York pour aider Colleen et Naomi, deux ex-serveuses qui ont acheté le « Classic American » dans l'espoir de vivre le rêve américain. Malgré un début très prometteur, la clientèle diminue un peu plus chaque mois. Les plats sont déprimants, la cuisine est en rupture de stock permanent et tout le monde est sur les nerfs. Dans l'un des épisodes les plus émouvants de l'émission, Gordon fait tout son possible pour sauver ce restaurant en perdition, qui doit changer du tout au tout !