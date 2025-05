Cauchemar en cuisine US El Cantito

Lire la vidéo

Diffusé le 19/02/2024

Gordon fait la connaissance de Julio et Debbie qui tiennent le restaurant portoricain El Cantito, à Yonkers. Le frère et la sœur sont épuisés : Julio n’arrive plus à gérer correctement sa cuisine et Debbie doit cumuler deux emplois. Gordon parviendra-t-il à redonner à Julio l’envie de cuisiner ?