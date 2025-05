Cauchemar en cuisine US Gordon fait le service après-vente (2/2)

Diffusé le 22/02/2012

Le chef Gordon Ramsay a sillonné les États-Unis pour porter secours à des restaurants en péril. Un an après, il revient pour faire le bilan. Que sont devenus les établissements auxquels il était venu prêter main forte ? Le « Dillon's », à Manhattan, était une véritable catastrophe : carte déroutante, cuisine épouvantable et hygiène désastreuse. Joe, le propriétaire du « Campania », croulait sous les dettes et n'appréciait pas les remarques de Gordon. Et au « Peter's », un restaurant italien géré par un tyran, l'ambiance était explosive !