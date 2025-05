Cauchemar en cuisine US Gordon part à Hollywood

Diffusé le 08/03/2012

Gordon Ramsay est à Hollywood pour tenter de sauver le « Sante La Brea ». Il va se retrouver en plein cœur d'un film tragi-comique ! Dean et ses deux fils, Arthur et Sammy, gèrent l'établissement depuis dix ans mais l'affaire s'étiole. Le restaurant prétend proposer une cuisine saine et équilibrée mais Gordon va découvrir que c'est de la publicité mensongère. Les plats sont périmés et les normes d'hygiène ne sont pas respectées. Pour couronner le tout, la direction est incompétente et les querelles empoisonnent l'ambiance...