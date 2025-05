Cauchemar en cuisine US Le retour de Gordon (1/2)

Diffusé le 13/05/2012

Gordon Ramsay a sillonné les États-Unis pour aider des restaurateurs en faillite. La tension était palpable et leur cas semblait désespéré. Gordon revient pour voir ce qu'il est advenu des établissements qu'il a tenté de sauver. Au menu : le « Mojito » à Brooklyn, géré par des propriétaires, autrefois amoureux, mais qui ne se supportaient plus. Le « Junction » dans le New Jersey et sa propriétaire têtue et réfractaire au changement. Et le « Bazzini » dont le responsable passait ses nerfs sur le personnel. Surprises garanties !