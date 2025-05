Cauchemar en cuisine US Le retour de Gordon (2/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 13/05/2012

Après être venu en aide à des propriétaires de restaurants au bord du gouffre, Gordon Ramsay fait sa visite de contrôle ! Comment vont-se passer les retrouvailles avec Lisa, Cece et Andy ? Première destination : le « Lido » à Manhattan Beach en Californie où la jeune propriétaire passait plus de temps aux toilettes qu'à diriger son personnel. Gordon se rend ensuite en Floride pour dresser le bilan du « Anna Vincenzo » et du « Bistro », deux restaurants gérés par des fortes têtes. Les trois établissements ont-ils remonté la pente ?