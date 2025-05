Cauchemar en cuisine US Grasshoper Also

Diffusé le 22/04/2012

Gordon Ramsay continue sa croisade dans le New Jersey. C'est dans la petite ville industrielle de Carlstadt que se trouve le « Grasshoper Also », un restaurant irlandais. Son propriétaire, Mitch, n'arrive pas à s'imposer face à sa femme et son beau-père. Gordon va rencontrer un homme brisé qui ne peut pas compter sur le soutien de ses associés. Les cuisiniers sont incontrôlables et incompétents et la qualité des plats est médiocre. Gordon fait appel à James, un chef irlandais qui a travaillé dans les meilleurs restaurants du pays !