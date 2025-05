Cauchemar en cuisine US Il était une fois une pizzeria

Lire la vidéo

Diffusé le 15/04/2012

Dans un luxueux quartier de Floride, Cece tient une pizzeria, le « Anna Vincenzo's ». Fille d'un restaurateur italien, Cece a grandi dans une cuisine et compte bien prolonger la tradition familiale. Elle dirige son restaurant d'une main de fer et personne n'ose lui tenir tête, ni le personnel ni son mari. Dès l'instant où Gordon franchit le seuil du restaurant, Cece se braque systématiquement contre lui. Son refus de changer ou d'écouter va faire sortir Gordon de ses gonds. Mais le bouillonnant chef écossais sait convaincre les plus réticents !