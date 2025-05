Cauchemar en cuisine US L'enfer de la patate

Diffusé le 30/03/2012

Gordon Ramsay est à Philadelphie pour remonter un restaurant familial mal en point. Le « hot potato » est tenu par trois sœurs au bord de la crise de nerf. Leur nièce, Danielle, officie en cuisine mais elle n'a pas choisi ce métier et veut partir. Cette famille, au départ unie, est sur le point de se déchirer. Les affaires ne marchent plus et les clients désertent peu à peu le restaurant. Pour la première fois de sa carrière, Gordon préfère renoncer. À peine arrivé, il déclare forfait. Une décision inédite dans Cauchemar en cuisine !