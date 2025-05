Cauchemar en cuisine US L'heure du bilan (1/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 28/04/2012

Gordon Ramsay a sillonné les États-Unis pour sauver des restaurants au bord de la faillite. Un an après, il dresse un bilan de son passage dans trois restaurants. Le « Handlebar » et la « Casa Roma » prospèrent et considèrent Gordon comme un véritable messie. En revanche, qu'en est-il pour le « Black Pearl » ? Ce restaurant, géré par un personnage antipathique et têtu, aura-t-il survécu à l'intervention du célèbre chef écossais ?