Cauchemar en cuisine US L'heure du bilan (2/2)

Diffusé le 28/04/2012

L'heure du bilan a sonné pour le « Guiseppi's » à Detroit et le « Sante la Brea » à Hollywood. Un an après sa visite, Gordon Ramsay ne peut s'empêcher de constater que les choses ont bien changé ! Découvrez si les deux familles ont su remettre leurs restaurants à flots ou si elles vivent toujours en plein cauchemar. Et en bonus, dans cet épisode spécial retrouvailles, le top 3 des meilleurs moments de « Cauchemar en cuisine » !